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На Сумщині за добу внаслідок російських атак постраждали 25 людей

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На Сумщині за добу внаслідок російських атак постраждали 25 людей
Фото: https://t.me/UA_National_Police

25 людей постраждали внаслідок російських атак на Сумщину за добу, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"У Сумській громаді внаслідок влучання керованих авіаційних бомб поранення та травми отримали чоловіки віком 68, 86, 72 та 46 років, а також жінки віком 71, 46, 74 та 35 років", – зазначили в поліції.

У Шосткинській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали 17-річний хлопець, чоловіки віком 44 та 74 роки та 62-річна жінка.

"У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмовано 75-річну жінку", – повідомили правоохоронці.

У Глухівській громаді через влучання ворожого дрона поранення та травми отримала 69-річна жінка. У Березівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника травмовано двох 60-річних чоловіків.

Окрім того, у Миколаївській сільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовано чоловіків віком 50 та 19 років.

 

#сумська_область #обстріли
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