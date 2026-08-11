Сеул не підтвердив готовність надати Україні ППО на тлі заяв про відправлення військ КНДР до РФ

Південна Корея не підтвердила готовність надати Україні системи протиповітряної оборони та інші військові засоби на тлі заяв Києва про підготовку Північною Кореєю нового відправлення військових до Росії, повідомляє The Korea Times із посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ наголосив, що уряд запропонував підтримку Україні в різних інших сферах: "Уряд запропонував підтримку Україні в різних сферах, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті, і продовжить розглядати заходи для допомоги Україні у відновленні миру та відбудові".

Південнокорейський чиновник не підтвердив ані заяв Зеленського про дипломатичні контакти щодо військової підтримки, ані інформацію про підготовку нового відправлення північнокорейських військових до Росії.

Водночас у Сеулі наголосили на занепокоєнні військовою співпрацею Москви та Пхеньяна.

"Позиція нашого уряду полягає в тому, що ця співпраця має бути негайно припинена. Ми уважно стежимо за ситуацією", – сказав чиновник, додавши, що військова співпраця КНДР і РФ "безпосередньо пов'язана з нашою безпекою та порушує резолюції Організації Об'єднаних Націй".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що РФ планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. військовослужбовців з КНДР.