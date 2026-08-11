На Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули троє людей, п'ятеро дістали поранень – ОВА

Троє людей загинули, ще п'ятеро дістали поранень унаслідок понад 20 атак російських військ на п'ять районів Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули. П'ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками та артилерією",- йдеться в повідомленні.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Пошкоджено адміністративну будівлю, банк, гуртожиток і магазин.

У Кам'янському районі за словами очільника ОВА, противник цілив по Верхівцівській та П'ятихатській громадах. Пошкоджено приватний будинок. Постраждали 63-річний чоловік та 64-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під ударом була Богданівська громада. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Загинула людина.

"На Синельниківщині противник цілив по райцентру і Петропавлівській громаді. Понівечені склад логістичної компанії, багатоквартирний будинок. Загинув 47-річний чоловік. Постраждала 7-річна дівчинка. Лікуватиметься амбулаторно На Криворіжжі ворог цілив по Грушівській і Апостолівській громадах. Пошкоджені автівки. Загинув 15-річний хлопець. Постраждали юнаки 16 і 17 років", – зазначається в дописі.