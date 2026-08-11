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Через нічну атаку РФ у Києві сталося влучання на території дитячої лікарні – ДСНС

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Через нічну атаку РФ у Києві сталося влучання на території дитячої лікарні – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина постраждала внаслідок нічної російської атаки на Київ, також зафіксовано влучання на території однієї з дитячих лікарень, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається відомством, у ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл столиці балістичними ракетами.

"В Шевченківському районі сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень. На місці утворилися 2 вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. На щастя діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком вівторка у соціальній мережі Facebook.

За іншою адресою внаслідок влучання сталися пожежа та руйнування у складському приміщенні. Наразі пожежу локалізували на площі 1200 кв. м.

"Внаслідок влучання було виявлено 1 постраждалу особу та передано медикам", – повідомили у ДСНС.

 

#київ #лікарня #атака
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