Кількість загиблих унаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя зросла до шести, 19 людей поранені

Кількість загиблих унаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя зросла до шести, ще 19 людей дістали поранень, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами очільника ОВА, росіяни завдали по обласному центру масованого комбінованого удару ракетами та керованими авіабомбами.

Унаслідок атаки також пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.

"Шість людей загинули, 19 – поранені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров у Телеграм-каналі ранком вівторка.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих та 20 поранених через ворожу атаку по Запоріжжю.