Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 310 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, чотири танка, 44 артсистем, 4 бронемашини, 1578 БПЛА, а також 310 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.26, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб, танків – 12 259 (+4), бойових броньованих машин – 25 120 (+4), артилерійських систем – 47 713 (+44), РСЗВ – 2 020 (+1), засоби ППО – 1 560 (+2), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземні робототехнічні комплекси – 2 190 (+9), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 454 572 (+1 578), крилаті ракети / cruise missiles – 5 007 (+0), кораблі / катери – 35 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 132 543 (+307), спеціальна техніка – 4 514 (+3)", – зазначено у повідомленні.

Дані уточнюються.