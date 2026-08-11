Кількість загиблих через землетрус у Колумбії сягнула понад 100 людей – ЗМІ

Щонайменше 111 людей загинули та 87 постраждали внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4, який стався в понеділок на заході Колумбії, повідомляє Reuters.

Влада Колумбії оголосила надзвичайний стан у країні. Президент Абелардо Де Ла Еспріелья заявив, що рятувальні служби задіяли всі доступні можливості для допомоги постраждалим і пошуку людей, які можуть перебувати під завалами.

"Національний уряд задіяв усі свої можливості для захисту життів, допомоги постраждалим громадам і доставки допомоги туди, де вона необхідна…Першочерговим завданням є порятунок людей, які опинилися під завалами", – сказав він у зверненні до громадян.

Найбільше жертв, за попередніми даними, припадає на департамент Рісаральда, частину колумбійського регіону вирощування кави. У його столиці Перейрі значно пошкоджені будівлі, а рятувальники продовжують пошуки людей, які могли залишитися під завалами.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу жертв землетрусу у Колумбії, де вже було відомо про 25 загиблих, та закликав міжнародну спільноту допомогти країні.

Джерело: https://www.reuters.com/world/earthquake-pacific-coast-shakes-colombian-capital-2026-08-10/