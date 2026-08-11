11 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

11 серпня відзначають Всесвітній день сталевих барабанів, День хіп-хопу, День кінетичного піску.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Калиника, мучениці Серафими, дiви, мучениці Феодотiї i трьох дітей її, преподобномученика Михаїла, мученика Євстафiя Мцхетського.

День 1628 Російська агресія - Day 1628 Russian aggression

Всесвітній день сталевих барабанів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 77 / 316.

Щороку 11 серпня світ відзначає Всесвітній день сталевих барабанів - це свято музики, культури й сталого розвитку, унікальне свято, присвячене інструменту, що став не лише музичною візитівкою Тринідаду і Тобаго, але й символом культурного самовираження, стійкості та інновацій.

День хіп-хопу

День хіп-хопу відзначається щороку 11 серпня, вшановує один з найвпливовіших і найбільш динамічних музичних жанрів і культурних рухів у світі. Жанр пройшов шлях від зародження в Бронксі до глобального впливу, хіп-хоп трансформував музику, моду, мову та багато іншого.

День кінетичного піску

Це свято було започатковане компанією Spin Master, яка створює різноманітні дитячі іграшки. Мета цього дня — популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Кінетичний пісок — це особливий матеріал, який складається з кварцового піску та полідиметилсилоксану. Він не прилипає до рук, не розлітається, і з нього можна ліпити різні фігури. Кінетичний пісок також гіпоалергенний і безпечний для дітей.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Юрія Свиридовича Кобилецького (справж. - Іван Спиридонович) (1906-1987), українського письменника, критика, літературознавця;

100 років від дня народження Аарона Клюґа (Клуга) (1926-2018), британського та південноафриканського біохіміка, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1982);

100 років від дня народження Петра Григоровича Баб'яка (1926-2011), українського літературознавця, бібліографа, архівіста, журналіста;

90 років від дня народження Олександра Анатолійовича Мірошниченка (1936-2012), українського письменника, театрознавця.

Ще цього дня:

1906 - У Великій Британії Юджин Ласт отримує патент на звукове кіно;

1926 - Компанія "Kodak" оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2003 - Українські війська входять в Ірак для виконання миротворчої місії;

2011 - Запроваджують інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;

2016 - Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

Церковне свято

Мучениці Серафими

Свята мучениця Серафима діва, уродженка Антіохії, жила в Римі за царювання імператора Адріана у знатної римлянки Савини, яку свята звернула в християнство. У часи гонінь християн, що розпочалися за імператорським наказом, правитель наказав привести на суд святу Серафиму. Мучениця залишилася непохитною навіть тоді, коли її палили свічками і нещадно били палицями. Безжалісного правителя спіткала сувора кара: тріска від палиці, якою били святу, потрапила йому в око, і через три дні мучитель осліп. Безсилий перед непохитністю християнки, суддя наказав її обезголовити.

День пам’яті святого мученика Євпла

Святий мученик Євпл жив у І столітті або на початку ІІ століття нашої ери, в епоху жорстоких гонінь на християн за правління імператорів Римської імперії. Зазвичай згадується, що він був єпископом або служителем Церкви в одному з міст Малої Азії (сучасна територія Туреччини). Євпл зазнав мученицької смерті через те, що відмовився відректися християнської віри. Його жорстоко катували і врешті стратили за наказом язичницької влади.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.

З прикмет цього дня:

Раніше вважали, що з цього дня розпочинаються ранкові заморозки. Селяни молилися святому Калінику з проханням зберегти урожай.

У народі свято відзначають пирогами з калиною. Звідси ще одне його назва – "Калиник", бо ця ягода якраз дозріває до цього дня. А гіркий смак ягідки порівнюють з гіркою долею дівчини, відданої силоміць заміж та символом України.

Багато жолудів на дубах — на теплу зиму. У тиху погоду з дерев падають сухі гілки — на негоду. У серпні полетіли на південь журавлі — ранньою буде зима. Багато ягід на горобині — осінь буде дощовою, якщо мало — сухою. Багато горіхів — голодний рік. Павук широко плете довге павутиння - утримається тепла погода, розташував свої тенета колесом — на суху погоду.

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