Лубінець повідомив про можливе фабрикування справи проти його представника на Закарпатті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про отриману ним інформацію щодо можливого фабрикування кримінального провадження проти його представника в Закарпатській області Андрія Крючкова, який раніше виявив порушення з боку працівників ТЦК та СП.

"Я отримав інформацію про намір керівника ОТЦК та СП сфабрикувати проти Андрія Крючкова кримінальне провадження – нібито за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", – написав Лубінець у Телеграм ввечері понеділка.

За його словами, Крючков раніше повідомляв про численні порушення з боку працівників ТЦК та СП. Лубінець зазначив, що замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився той, хто про них заговорив.

Омбудсмен заявив, що вбачає в таких діях ознаки втручання в роботу Уповноваженого та його представника з метою перешкодити виконанню службових обов'язків. За його словами, відповідальність за це передбачена статтею 344 Кримінального кодексу України.

"Це вже не просто тиск. Це спроба зв'язати руки тим, чия робота – захищати права людей", – наголосив Лубінець.

Водночас він зазначив, що розуміє потребу Сил оборони в кадровому поповненні, однак мобілізація, за його словами, не дає права порушувати закон і людську гідність.

"Збройним Силам шкодять не ті, хто говорить про порушення. Їм шкодять ті, хто відправляє до війська тяжкохворих і людей, які за станом здоров'я не здатні належно нести службу", – заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що продовжить реагувати на факти порушення прав людини під час мобілізації: "На кожен факт порушення прав людини під час мобілізації я реагував і реагуватиму принципово та жорстко. Бо сильна армія починається не з безправ'я. Вона починається із закону, відповідальності та поваги до людини".

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/12248