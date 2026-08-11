Шмигаль обговорив із главою МАГАТЕ подальшу присутність місій Агентства на об'єктах України

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль провів онлайн-розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої сторони обговорили подальшу присутність місій Агентства на українських енергетичних об'єктах та заходи з посилення ядерної безпеки.

"Високо цінуємо роботу експертів Агентства на українських енергетичних об'єктах. Тиждень тому завершилася восьма спеціальна місія МАГАТЕ на 13 електропідстанціях, стабільна робота яких важлива для підтримки ядерної та радіаційної безпеки", – написав Шмигаль у соцмережі Х за підсумками розмови.

Він зазначив, що Україна розраховує на подальшу постійну присутність місій МАГАТЕ на її об'єктах.

Шмигаль також подякував Гроссі за підтримку України та окремо відзначив реалізацію ініціатив із підтримки українських працівників атомної енергетики та їхніх сімей.

"Продовжуємо координувати дії для незалежної оцінки ризиків, стану критичної енергетичної інфраструктури та напрацювання додаткових заходів з посилення ядерної безпеки", – наголосив міністр.

Джерело: https://x.com/denys_shmyhal/status/2086870165199700330?s=46