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Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 170 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснив 1909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив по 22 та 20 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41832

#ворог #генштаб #війна #країна #атаки
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