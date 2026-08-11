Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 170 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснив 1909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив по 22 та 20 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41832