У Запоріжжі внаслідок атаки РФ постраждали дев'ятеро людей – ОВА

Російські війська в ніч на вівторок атакували промислові об'єкти та інфраструктуру Запоріжжя, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, під час атаки пошкоджено гаражний кооператив та нежитлові будівлі: "Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру".

"Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", – написав Федоров у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/45891