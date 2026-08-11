У Києві відомо про одного потерпілого, у Шевченківському районі загорілися складські приміщення – КМВА

Унаслідок нічної атаки в Києві відомо про одного потерпілого, а в Шевченківському районі зафіксовано загоряння складських приміщень, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 01:20 відомо про одного потерпілого. На місці працюють служби, інформація оновлюється", – наголошують у відомстві.

Раніше в КМВА інформували, шо в результаті російської атаки було також зафіксовано загоряння складський приміщень у Шевченківському районі столиці: "У Шевченківському районі фіксується загоряння складських приміщень".

Джерела: https://t.me/VA_Kyiv/19529

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