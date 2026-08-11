Причина відмови Трампа передати Україні технологію Patriot – побоювання її потрапляння до РФ

Президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї передати Україні технологію виробництва ракет Patriot через побоювання, що передані Києву секретні американські технології можуть зрештою потрапити до Росії, повідомляє The Telegraph.

За даними The Telegraph, саме побоювання щодо можливого потрапляння американських військових технологій до рук Росії стали однією з головних причин перегляду рішення Трампа.

Йдеться, зокрема, про технологію PAC-3 Ka-Band Active Radar Seeker – радара, виробленого компанією Boeing в Алабамі. Він розміщується в носовій частині ракети Patriot, визначає місцезнаходження цілі на останніх секундах польоту та спрямовує перехоплювач на пряме зіткнення з балістичною або крилатою ракетою.

США жорстко контролюють технічні креслення, програмне забезпечення та інші технології, необхідні для виробництва Patriot, і рідко дозволяють їхнє виробництво за межами країни. Німеччина та Японія є єдиними країнами, які мають ліцензії на виробництво власних ракет Patriot, при цьому Японія не отримала дозволу на виробництво радара Ka-band.

Генерал у відставці Філ Брідлав, який раніше обіймав посаду командувача Європейського командування США та Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі, підтвердив наявність таких побоювань у Вашингтоні.

"Я справді вважаю, що існує побоювання, що якщо ми передамо цю технологію Україні, вона якимось чином потрапить до Росії. Ймовірно, всередині цієї адміністрації є люди, які побоюються потрапляння технології до рук Росії", – цитує його слова газета.

За інформацією видання, американські посадовці також мають визначити українські підприємства, працівників і субпідрядників, які отримають доступ до технології, та отримати гарантії її захисту від викрадення або передачі Росії.

Ще одним фактором, за даними The Atlantic, могли стати побоювання оборонних компаній Raytheon і Lockheed Martin. За словами республіканського чиновника на Капітолійському пагорбі, вони побоювалися, що Україна після отримання ліцензії зможе вдосконалити перехоплювачі та виробляти їх швидше й значно дешевше, ніж на наявних виробничих лініях у США.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2026/08/10/zelensky-patriot-missiles-boeing-eight-inch-radar-system/