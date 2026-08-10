Сибіга закликав забезпечити реальний доступ міжнародних механізмів до місць утримання українців у РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії, присвяченого українським військовополоненим і цивільним, яких незаконно утримує Росія, закликав забезпечити реальний доступ міжнародних механізмів моніторингу до місць їхнього утримання, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

"Катування, сексуальне насильство, жорстоке та принизливе поводження, насильницькі зникнення, свавільні затримання та показові судові процеси не є поодинокими випадками. Вони є частиною системної політики, яку проводить Росія", – написав Сибіга в соцмережі X.

За його словами, свідчення безпосередніх очевидців, представлені під час засідання, були глибоко тривожними та вкотре підтвердили те, що механізми ООН і незалежні міжнародні експерти документують протягом років.

Сибіга також звернув увагу на те, що міжнародним механізмам і надалі відмовляють у належному доступі до місць утримання українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях України. Окремо він наголосив на становищі зниклих безвісти осіб, які насправді можуть перебувати в полоні, а також на долі тих, хто залишається ув'язненим від початку російської агресії у 2014 році.

Він закликав посилити тиск на Росію, забезпечити реальний доступ для міжнародних механізмів моніторингу: "Відповідальність має супроводжувати документування. Ми повинні посилити тиск на Росію, забезпечити реальний доступ для міжнародних механізмів моніторингу, активізувати зусилля для повернення додому всіх українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних та забезпечити правосуддя для кожної жертви".

Сибіга також висловив вдячність Латвії та Великій Британії за скликання засідання Ради Безпеки ООН у форматі Аррії та всім партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

"Ми продовжуватимемо працювати в межах ООН і за її межами, доки кожен українець, який перебуває в російському полоні, не буде звільнений, а кожен винний не буде притягнутий до відповідальності", – наголосив міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2086898099234975776?s=46