НБУ прийняв пакет валютних послаблень для населення

Денний ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном та місячний ліміт на безготівкові розрахунки за кордоном збільшено до 200 тис. грн в еквіваленті зі 100 тис. грн, такі кроки є частиною пакету послаблення валютних обмежень, які оголосив Національний банк України у понеділок пізно ввечері.

"НБУ впроваджує великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Метою змін, що почнуть діяти з 11 серпня 2026 року, є передусім підтримання фізичних осіб", – зазначається у релізі на його сайті.

Окрім того збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць з 50 тис. грн та розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту: можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

"Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів ‒ депозитів та ОВДП", – йдеться у релізі.

Щодо збільшення можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків, Нацбанк уточнив, що в межах нового ліміту 200 тис. грн зможе не лише оплачувати товари, роботи й послуги, а й оренду житла за кордоном.

Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок (наприклад, із використанням системи SWIFT) з попередньою купівлею банком валюти за дорученням клієнта, додав Нацбанк.

Згідно з релізом, тепер також дозволяється оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT) у розмірі до 200 тис. грн на календарний місяць.

Нарешті існуючий ліміт у розмірі 500 тис. грн на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг за проживання за кордоном, розширюється також на можливість оплати оренди житла за кордоном. Крім того, НБУ передбачив, що в межах відповідного ліміту можна буде здійснювати відповідні розрахунки не лише карткою, а й за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT).

За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році з нинішніх $51,2 млрд.