Австрійська контррозвідка викрила мережу обходу санкцій для постачання обладнання російському ВПК

Австрійська Дирекція державної безпеки та розвідки (DSN) викрила міжнародну мережу, яка в обхід санкцій ЄС організовувала постачання високоспеціалізованого промислового обладнання для російської оборонної промисловості, повідомляє в понеділок сайт Міністерства внутрішніх справ Австрії.

"У центрі розслідування перебувала компанія, зареєстрована у Відні, через яку планувалося закуповувати для російської оборонної промисловості високоспеціалізовані промислові товари", – йдеться в повідомленні, поширеному на сайті відомства у понеділок.

За даними розслідування, компанію було цілеспрямовано створено для постачання до Росії підсанкційних промислових товарів, зокрема верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ) та спеціальних інструментів для обробки металу. Для приховування фактичних маршрутів поставок фігуранти використовували мережу компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві.

За допомогою підроблених сертифікатів кінцевого користувача європейським виробникам створювали враження, що придбані товари залишатимуться у третіх країнах. Насправді продукція призначалася для компаній, пов'язаних із російською державною корпорацією "Ростех".

За попередніми результатами розслідування, поставлені товари, зокрема, використовувалися для виробництва двигунів для крилатих ракет і бойових літаків, а також іншого військового обладнання.

20 серпня 2025 року за розпорядженням прокуратури Відня за підтримки підрозділу WEGA та земельного управління державної безпеки й боротьби з екстремізмом Відня було одночасно проведено обшуки чотирьох об'єктів. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили близько 40 носіїв даних.

"Аналіз вилучених матеріалів показав, що промислові товари для російських військових користувачів закуповувалися ще з 2019 року. Після посилення санкцій ланцюги поставок здійснювалися через треті країни – зокрема Гонконг і Туреччину. Починаючи з 2022 року вдалося документально підтвердити поставки російським оборонним підприємствам на загальну суму понад 3,3 млн євро. Оборот, отриманий в Австрії, становив понад 700 тис. євро", – зазначається в повідомленні.

Державний секретар Йорг Ляйтфрід заявив, що систематичний обхід санкцій за допомогою фіктивних компаній та підроблених документів становить серйозну загрозу для демократичної правової держави.

"Те, що високоточні європейські технології через обхідні шляхи потрапляють у виробництво крилатих ракет і систем протиповітряної оборони, є неприйнятним. Ми й надалі з усією рішучістю та в рамках міжнародної співпраці протидіятимемо тим, хто намагається обходити законодавчі заборони на підтримку російського військово-промислового комплексу", – сказав Ляйтфрід.

Джерело: https://www.bmi.gv.at/newsb7cd.html?id=576f664e774372526539413d