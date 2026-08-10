На Дніпропетровщині внаслідок атаки РФ загинула дитина, ще двоє дістали поранень

Одна дитина загинула, ще двоє дітей дістали поранень унаслідок атаки російських військ на Грушівську громаду Криворізького району, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, через російську атаку загинув 15-річний хлопець.
"Одна дитина загинула, ще двоє – дістали поранень. Ворог атакував Грушівську громаду Криворізького району", – написав Ганжа в Телеграм-каналі.
Поранень дістали також двоє юнаків. 16-річного хлопця госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 17-річний лікуватиметься амбулаторно.
Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31310