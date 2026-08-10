Сибіга привітав санкції Канади проти виробника оборонної продукції, який постачав її РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Канади запровадити санкції проти компанії Streit Group, яка, за словами глави канадського МЗС Аніти Ананд, постачала продукцію російському військово-промисловому комплексу.

Ананд повідомила, що оголосила про запровадження санкцій проти компанії Streit Group, яка постачала продукцію російському військово-промисловому комплексу. За її словами, ці заходи мають перервати надходження технологій та обладнання, що підживлюють війну Кремля проти України.

"Націлюючись на тих, хто сприяє російській військовій машині, ми рішуче підтримуємо Україну. Канада й надалі притягатиме до відповідальності осіб та організації, які отримують прибуток від незаконного повномасштабного вторгнення", – йдеться в повідомленні Ананд, поширеному в соці мережі Х.

Натомість очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що компанії, які постачають технології, обладнання чи комплектуючі до російського військово-промислового комплексу, сприяють продовженню агресивної війни проти України та мають понести відповідні наслідки.

"Санкції є ефективними, коли вони є послідовними та скоординованими. Ми маємо й надалі підвищувати ціну російської агресії та застосовувати санкції до тих, хто допомагає підтримувати функціонування її військової машини", – зазначив глава МЗС України.

Сибіга подякував Ананд та Канаді за ухвалене рішення.

"Дякую, Аніто Ананд та Канадо, за це важливе рішення. За підтримку російської військової машини має бути заплачено ціну", – написав він у соціальній мережі X.

Джерела: https://x.com/anitaanandmp/status/2086823943483084847?s=46

https://x.com/andrii_sybiha/status/2086871770221748433?s=46