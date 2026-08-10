РФ завдала авіаударів по критичній інфраструктурі Херсона, у місті перебої з електро- та водопостачанням

Перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому Херсону внаслідок російських авіаударів по критичній інфраструктурі громади, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.

"Російські терористи вкотре цинічно атакували з авіції критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок авіаударів перебої з електро- та водопостачанням спостерігаються по всьому місту. Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм ввечері понеділка.