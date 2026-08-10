У РФ зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни – Зеленський

У Росії зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни, і ця тенденція має збільшутуватись, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є дані внутрішніх опитувань у Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. І це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, і його ефесбешники, і всі інші в державі-агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім миру", – сказав він у вечірньому зверненні.

Президент подякував всім небайдужим засобам масової інформації, усім журналістам, усім медіа, усім блогерам та подкастерам світу, які показують і розповідають правду про те, що відбувається у цій війні, як відбувається.

"Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї", – зазначив Зеленський.