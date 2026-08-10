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ПС ЗСУ: На Одещині втрачено МіГ-29, пілот катапультувався

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ПС ЗСУ: На Одещині втрачено МіГ-29, пілот катапультувався

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про втрату на Одещині МіГ-29 під час бойового завдання, пілот успішно катапультувався.

"Увечері 10 серпня 2026 року, під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил. Льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника на Одещині", – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

За попередніми даними, як повідомляється, під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу.

Причини інциденту встановлюються.

#катастрофа #міг29
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