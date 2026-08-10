Окупанти поцілили дроном у цивільну автівку на Дніпропетровщині: загинув 15-річний хлопчик

У понеділок у селі Грушівка Дніпропетровської області окупанти атакували FPV-дроном цивільну автівку, в якій перебували двоє дітей із Нововоронцовської громади (Херсонська область).

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника смертельні поранення дістав 15-річний хлопець. Медики відчайдушно намагалися реанімувати підлітка, але травми виявилися надто тяжкими", – написав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще один 16-річний хлопець перебуває у лікарні у стабільно тяжкому стані. У нього діагностували вибухову травму та уламкові поранення голови з проникненням у головний мозок", – поінформував також він.

Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати життя юнака.