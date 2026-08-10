Зеленський погодив кадрові рішення у РНБО

Президент України Володимир Зеленський погодив організаційні та кадрові рішення у Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), наголосив на посиленні "реальної оцінки всіх параметрів стійкості держави".

"Погодив Ігорю необхідні організаційні та кадрові рішення. Домовилися про зміну підходів до формування порядку денного та контролю за виконанням рішень Ставки й РНБО", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у понеділок за підсумками доповіді Клименка. Президент зазначив, що також було визначено "заходи для кращих результатів України у напрямках забезпечення кібербезпеки та інформаційної стійкості, а також протидії російським інформаційним операціям".

Крім того, Зеленський повідомив про плани щодо посилення спроможностей РНБО. "Окрім звичної функції координації процесів у сфері безпеки та оборони України, потрібно більше реальної оцінки всіх параметрів стійкості нашої держави", – зазначив президент.

"Реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру, ліквідація наслідків російських ударів, виконання завдань для підготовки областей і громад до зимового періоду та відповідних викликів – усе це має відбуватися значно оперативніше", – уточнив Зеленський.