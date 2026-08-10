Трамп вирішив домагатися від Ірану виплати компенсації за загиблих під час збройних конфліктів

Президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах з Іраном домагатиметься компенсації за людей, які, на його думку, загинули під час збройних конфліктів з вини Тегерана.

"Я доручив своїм переговірникам обов'язково включити це питання до будь-яких подальших переговорів", – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп пояснив, що ознайомився з вимогами Ірану щодо компенсацій за багатомісячні американські удари по його території. За його словами, цю тему "жодного разу не обговорювали на переговорах між нашими країнами".

"Однак це цікава ідея, бо тепер я вимагатиму компенсацій від Ірану – за всіх людей, які були вбиті або серйозно поранені через їхні придорожні бомби та під час численних конфліктів".

Серед іншого Трамп висловив намір домагатися компенсації від Тегерана за теракт 2000 року проти есмінця USS Cole, внаслідок якого загинули 17 військових США, а десятки дістали поранень. Також президент США вважає, що компенсації мають отримати родичі загиблих в Ірані учасників акцій протесту.