Зеленський закликав міжнародну спільноту підтримати народ Колумбії, де стався землетрус

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу жертв землетрусу у Колумбії, де вже відомо про 25 загиблих, та закликав міжнародну спільноту допомогти країні.

"Погані новини про землетрус на заході Колумбії, який також зачепив сусідній Еквадор. Станом на зараз відомо про щонайменше 25 загиблих, є люди під завалами. Наші співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав. Будь-яка втрата життів – це жахливо", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Наша повна підтримка та солідарність із народом Колумбії та всіма, хто зазнав цього удару. Закликаємо всіх у світі, хто може зараз підтримати людей і країну, обов'язково допомогти", – наголосив президент України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією в Колумбії після потужного землетрусу та готовий надати необхідну підтримку колумбійському народу й уряду.