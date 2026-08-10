У 12-му армійському корпусі прокоментували дані медіа про можливий наступ із Білорусі: Станом на зараз не зафіксовано активності ворога

Станом на цей час у смузі відповідальності 12-го армійського корпусу не зафіксовано активності противника, яка могла б свідчити про підготовку або початок наступальних дій, повідомив начальник відділу комунікацій 12 АК у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Вуколов наголосив, що війна триває, а обстановка може змінюватися.

"Підрозділи 12-го армійського корпусу здійснюють комплекс заходів для забезпечення готовності до різних варіантів розвитку ситуації. Упродовж 2026 року в межах смуги відповідальності проводяться системні роботи з нарощування та масштабування фортифікаційних споруд", – йдеться у коментарі.

Зокрема, у корпусі підкреслили, що укриття для особового складу підготовлені до зимового періоду, здійснюється заміна та посилення окремих елементів фортифікацій, які зазнали пошкоджень або потребували відновлення.

Також військові розповіли, що на ділянці державного кордону облаштовано комбіновану систему інженерних загороджень, що включає дріт типу "єгоза" та малопомітні інженерні перешкоди. У разі спроби наступу противника вони мають забезпечити його затримання та створити додаткові умови для ефективного вогневого ураження силами та засобами Сил оборони України.

"Територія, прилегла до державного кордону з Республікою Білорусь, замінована. Логістичні маршрути в межах смуги відповідальності додатково захищені засобами антидронового захисту. Військовослужбовці підрозділів, які виконують завдання на прикордонних територіях, на постійній основі проводять заходи бойової підготовки та підтримують належний рівень готовності до виконання визначених завдань", – зазначив Вуколов.

Військові запевнили, що Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію та вживати необхідних заходів для недопущення загроз.

"Закликаємо громадян користуватися виключно перевіреною та офіційною інформацією і не поширювати непідтверджені повідомлення", – додав начальник відділу комунікацій.

Раніше німецьке видання Der Spiegel написало, про посилення оборони Чорнобильської зони для можливої спроби вторгнення РФ з північного напрямку.

У публікації наголошується, що Білорусь, розташована за 15 кілометрів, не вступила у війну. Однак, якщо ситуація зміниться, Чорнобиль одразу опиниться в зоні досяжності FPV-дронів.