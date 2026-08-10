БЕБ вилучило у Києві контрафактного тютюну та обладнання для виготовлення алкоголю на 12 млн грн

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у місті Києві припинили діяльність групи, що організувала підпільне виробництво алкоголю та збут контрафактних тютюнових виробів, вилучивши продукцію та обладнання загальною вартістю близько 12 млн грн.

Згідно з повідомленням на сайті відомства в понеділок, учасники схеми зберігали й транспортували автомобілем значні партії нелегальних сигарет, а також облаштували приміщення для кустарного виготовлення спиртовмісної продукції зі спирту з використанням спеціального обладнання.

Під час санкціонованих обшуків із незаконного обігу вилучено 148 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, транспортний засіб, обладнання для виробництва алкоголю, 1 тонну спирту-сировини та 775 літрів готової продукції.

Наразі правоохоронці встановлюють джерела походження сировини, канали постачання та повне коло осіб, причетних до функціонування схеми. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання чи збут підакцизних товарів та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу ДСР Нацполіції.