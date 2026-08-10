Темпи наступу ворога за тиждень повернулись до весняних показників – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українськими територіями минулого тижня на 42,59 кв км, що понад ушестеро більше, ніж на позаминулому тижні, удвічі-втричі більше, ніж у минулі місяці, та відповідає темпам наступу ворога, що спостерігався у березні-квітні, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Найбільше ворог просунувся минулого тижня на добропільському напрямку в Донецькій області, захопивши там 22,69 кв км, переважно за межами населених пунктів. Минулого року окупанти просувалися тут вищими темпами, але з лютого вони зазвичай не захоплювали тут більше 5 кв км за тиждень.

На костянтинівському, краматорському та слов'янському напрямках в Донецькій області ворог минулого тижня захопив 13,83 кв км. Навесні та влітку бували тижні, коли противнику вдавалося просунутися на більшу площу, але іноді Силам оборони вдавалося його зупиняти взагалі: позаминулого тижня окупанти на цій ділянці фронту не просувалися.

Також окупанти захопили минулого тижня 1,94 кв км на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області та 0,98 кв км на сумському, де позаминулого тижня просування ворога не фіксувалося взагалі. На південнослобожанському напрямку противник минулого тижня захопив 3,15 кв км на новому плацдармі біля державного кордону, тоді як на минулому 4,67 кв км.

На інших напрямках фронту без змін.

Район проникнення дещо збільшився лише на сумському та костянтинівському напрямках. Зокрема, тепер приблизно 2/3 площі Костянтинівки перебувають у "сірій зоні", решта під контролем Сил оборони. Ворог не контролює квартали міста, але окупував східні, південні на південно-західні передмістя.

На інших напрямках район проникнення скорочувався. Загалом його площа за тиждень зросла на 6,28 кв км.

Таким чином, згідно з даними DeepState, минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 6,1 кв. км на добу, район проникнення – на 0,9 кв. км на добу.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 1 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні та в липні змогли повторити цей успіх. У проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні та на початку липня – на 2-3 кв. км на добу, в кінці липня – на 1 кв км на добу.