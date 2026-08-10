Землетрус у Колумбії забрав життя щонайменше 20 осіб

Щонайменше 20 осіб загинули внаслідок сильного землетрусу, що стався в понеділок у Колумбії, повідомляє Sky News.

За даними телеканалу, жертвами стихії стали 18 осіб у місті Перейра та двоє у місті Манісалес, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість загиблих може зрости.

У результаті підземних поштовхів у місті Калі обвалилися понад 20 будівель. Повідомляється, що під уламками можуть перебувати люди.

У Калі влада проводить евакуацію пацієнтів із місцевої лікарні. До подальшого розпорядження скасовано заняття в навчальних закладах Манісалеса.

У понеділок у центральній частині та на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4. Поштовхи відчувалися в столиці країни Боготі, а також у містах Калі, Попаян, Манісалес, Арменія, Перейра та інших населених пунктах країни.

Згідно з повідомленнями Геологічної служби Колумбії, цей землетрус став найсильнішим за останні десять років.

Пізніше служба зафіксувала повторні поштовхи магнітудою 2,8 та 4,8.