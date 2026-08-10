Хмара з шведським та норвезьким колегами обговорили співпрацю в оборонних проєктах, зокрема по дронам та антибалістиці

Очільники міністерств оборони України, Швеції та Норвегії Євгеній Хмара, Пол Йонсон та Торе Сандвік обговорили питання фінансової підтримки у виробництві дронів та протидії балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам", говорили також про довгострокові проєкти, зокрема – про розвиток антибалістичного проєкту FREYJA.

Провів важливі розмови з Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та Міністром о"борони Норвегії Торе Сандвіком. Поділивcя з колегами висновками після робочої поїздки до бойових підрозділів. Є конкретні потреби від воїнів. Розраховуємо на оперативну підтримку партнерів у фінансуванні дронів, зокрема розвідувальних та middle strike", – написав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони України Хмара.

За його словами, ще один терміновий пріоритет – протидія балістиці, крилатим ракетам і реактивним "шахедам". "Для цього Україні вже зараз потрібні ракети-перехоплювачі та засоби для асиметричних дій", – додав він.

Окрім термінових потреб, говорили про довгострокові проєкти. "Зокрема – про розвиток нашого європейського антибалістичного проєкту, FREYJA, де розраховуємо на підтримку Швеції та Норвегії і надалі",- зазначив керівник українського оборонного відомства.

"Окремо з кожним із партнерів обговорили напрями нашої співпраці. Зі шведським колегою – кроки до кінця літа та подальший розвиток авіаційних спроможностей. Подякував Швеції за співлідерство в Коаліції РЕБ, підтримку щодо Gripen та іншу допомогу", – наголосив Хмара.

За його словами, з норвезьким колегою зосередились на спільних проєктах у сфері оборонної промисловості та посилення ППО через різні механізми підтримки. "Норвегія – один із найбільших партнерів України. Вдячний за сильні внески в нашу обороноздатність", – зазначив Хмара.

"Зі свого боку наголосив колегам: Україна налаштована будувати довгострокове і взаємовигідне партнерство. Наш унікальний досвід сучасної війни та рішення, перевірені на полі бою, будуть посилювати і наших партнерів", – резюмував Хмара.