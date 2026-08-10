Суд пом'якшив запобіжний захід Єрмаку, дозволивши виїзд з Києва та області

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнив клопотання захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака та пом’якшив йому запобіжний захід, дозволивши виїжджати з Києва та Київської області до низки інших регіонів, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"10 серпня 2026 року слідчий суддя частково задовольнив клопотання захисників екскерівника Офісу президента України, підозрюваного в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під м. Києвом, та змінив раніше покладені на нього процесуальні обов’язки", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у понеділок.

Єрмаку дозволили виїжджати за межі Києва та Київщини до Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей із можливістю транзиту. "Так, обов’язок не відлучатися без дозволу детектива, прокурора та суду з м. Києва та Київської обл. замінено на обов’язок не відлучатися без такого дозволу за межі м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей з можливістю транзиту через інші області", – йдеться у повідомленні САП.

Поїздки до цих регіонів захист пояснив участю підозрюваного у проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям. Передумовою для звернення сторони захисту з таким клопотанням до суду стало одномоментне надходження до САП та НАБУ низки схожих за змістом листів командирів військових частин в інтересах підозрюваного.

Суд не підтримав прохання захисту зняти з Андрія Єрмака електронний браслет (засіб контролю).

Як повідомлялося, 11 травня НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи, яку підозрюють у легалізації 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом – одним із учасників схеми був екскерівник ОП Єрмак, йому оголосили про підозру. 12 травня антикорупційні органи повідомили про підозру у цій справі ще шістьом учасникам організованої групи, серед яких колишній віцепрем’єр-міністр і бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас"). Йдеться, ймовірно, про бізнесмена Тимура Міндіча і колишнього віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова.

За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані "відмили" понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також спа-зони (т.зв. "кооператив "Династія").

Вищий антикорупційний суд 14 травня обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 140 млн грн. 18 травня за Єрмака внесли повну суму застави і він вийшов із СІЗО.