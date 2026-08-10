Окупанти просунулися біля Родинського, захопивши 4 кв. км – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на північ від міста Родинське Донецької області біля окупованого села Сухецьке на добропільському напрямку фронту, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Сухецького", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в неділю.

Згідно з мапами DeepState, окупанти захопили 4,7 кв км на захід від села, а район проникнення при цьому біля Родинського та Костянтинівки зріс на 4,22 кв км.

Декілька кварталів в Родинському залишаються в "сірій зоні", але більша частина міста вже тривалий час позначена як окупована.

На інших ділянках фронту за добу без змін.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 1 кв. км на добу.