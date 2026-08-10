Учителі зможуть вплинути на якість нових підручників для 1, 5 та 10 класів – Міносвіти

З 1 вересня 2026 року в українських школах розпочнеться апробація нових підручників і посібників для 1, 5 та 10 класів, яка триватиме впродовж 2026/2027 навчального року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Для навчальної літератури 10 класу апробація окремого видання триватиме протягом одного семестру. Тому у 2026/2027 навчальному році апробуватимуться видання, призначені для використання як у першому, так і в другому семестрах 2027/2028 навчального року", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що апробація дає педагогам можливість працювати з навчальними матеріалами безпосередньо під час освітнього процесу та долучитися до їхнього вдосконалення ще до підготовки остаточних версій підручників і посібників.

Зокрема, учителі зможуть оцінити якість і структуру матеріалів, логіку викладу, зрозумілість завдань, навчальне навантаження, зручність використання підручників на уроці та їхню відповідність віковим і освітнім потребам учнів.

У відомстві очікують, що фаховий зворотний зв’язок від педагогів допоможе авторським колективам визначити, які рішення є вдалими, а які потребують доопрацювання.

Міносвіти зазначає, що участь в апробації дає педагогам: можливість впливати на якість навчальної літератури; практичне ознайомлення з оновленим змістом освіти; професійну взаємодію; розвиток професійних компетентностей.

"Упродовж апробації педагоги надаватимуть зворотний зв’язок про те, як навчальний матеріал працює в класі: що є зрозумілим для учнів, які завдання ефективно підтримують навчання, де виникають труднощі та які рішення варто вдосконалити", – йдеться в повідомленні.

Далі авторські колективи опрацьовуватимуть отримані результати та зможуть доопрацювати навчальні матеріали.