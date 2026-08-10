Генштаб ЗСУ: уражено "Тобольскнефтехим" – нафтохімічний комплекс РФ у понад 2 тисячах км від цілі

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) та Генеральний штаб ЗСУ повідомили про ураження у ніч проти 10 серпня "Тобольскнефтехим" – найбільшого нафтохімічного комплексу РФ у Тюменській області у понад 2 тисячах км.

"Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області РФ", – йдеться у повідомленні ССО ЗСУ у Телеграмі у понеділок.

Там зафіксовані пожежі та руйнації.

У Генштабі ЗСУ також підтвердили ураження даного комбінату у Тюменській області РФ.

"10 серпня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтохімічному комбінату "Тобольскнефтехим" в Тобольську Тюменської області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі. Зокрема, підтверджено ураження центральної газофракціонуючої установки (ЦГФУ) підприємства.

Потужність ЦГФУ становить близько 6,6 млн т сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств російської федерації та Європи. Підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого, це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та МТБЕ (високооктанова кисневмісна добавка) .

Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для БпЛА, а також високооктанових бензинів.

Ступінь завданих збитків уточнюється.