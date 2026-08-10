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Зеленський обговорив Drone Deal та безпеку зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

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Зеленський обговорив Drone Deal та безпеку зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, під час якої сторони обговорили безпекові питання.

"Є площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей. Обговорили кроки, які зробимо найближчим часом в рамках Drone Deal між нашими країнами. Спадкоємний принц розказав про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, сторони скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки. "Це глобальна потреба", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що контакти з друзями й партнерами України з безпекових питань відбуваються щоденно.

#саудівська_аравія #drone_deal #зеленський
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