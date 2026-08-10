Зеленський обговорив Drone Deal та безпеку зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, під час якої сторони обговорили безпекові питання.

"Є площини, в яких Україна та Саудівська Аравія здатні посилити можливості одна одної захищати життя і людей. Обговорили кроки, які зробимо найближчим часом в рамках Drone Deal між нашими країнами. Спадкоємний принц розказав про домовленості Саудівської Аравії з Туреччиною та Пакистаном і відповідні перспективи", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, сторони скоординували позиції та контакти, щоб наші країни могли дати більше позитиву у сфері продовольчої безпеки. "Це глобальна потреба", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що контакти з друзями й партнерами України з безпекових питань відбуваються щоденно.