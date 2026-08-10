РФ за вихідні завдала 30 пошкоджень об'єктам "Запоріжжяобленерго"

Російські війська протягом вихідних завдали 30 пошкоджень об’єктам оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго", повідомив його керівник Андрій Стасевський.

"Сумарно упродовж суботи-неділі зафіксовано 30 пошкоджень нашого обладнання. Попри постійні обстріли, загалом відновлено живлення понад 17 тис. споживачів у 28 населених пунктах на Оріхівщині, Новомиколаївщині, в прилеглих до Запоріжжя громадах та власне обласному центрі", – йдеться з посиланням на Стасевсього у Facebook компанії.

Він зазначив, що минулої ночі по одному енергооб’єкту в Запоріжжі завдано одразу три удари БПЛА, але енергетикам вдалося за годину перезаживити споживачів.

Стасевський також додав, що у неділю оператор відновив електропостачання 1 062 родин в обласному центрі, знеструмлених внаслідок чергового ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, наприкінці липня АТ "Запоріжжяобленерго" довелося відновлювати пошкоджену обстрілами загарбників ділянку високовольтної повітряної лінії (ПЛ) через річку Дніпро довжиною близько 500 м, перебитої КАБами. Рештки лінії впали у воду на відстані 180-200 м від берега з обох боків. Без електропостачання залишилися понад 3 тис. родин.