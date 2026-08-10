За завданням НГУ розроблено нові автомобілі радіаційної та хімічної розвідки – Півненко

За технічним завданням Національної гвардії було розроблено нові автомобілі радіаційної та хімічної розвідки на шасі легкого броньованого автомобіля Tisa, повідомив командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко.

"Це сучасний комплекс, який дає змогу проводити розвідку та моніторинг небезпечних зон без необхідності екіпажу залишати захищений автомобіль", йдеться у повідомленні Півненка у Фейсбуці у понеділок.

За словами командувача НГУ, цей автомобіль РХР оснащений: приладами радіаційної та хімічної розвідки; автоматизованою системою збору й обробки інформації; метеостанцією; сучасними засобами зв’язку; супутниковою навігацією.

"Усе це дає змогу отримувати та передавати дані в режимі реального часу, швидше оцінювати обстановку й ухвалювати необхідні рішення", – зазначив Півненко.

Він повідомив, що бронеавтомобіль створено на базі Toyota LC79 та відповідає стандарту захисту NATO STANAG 4569. Це забезпечує необхідний рівень балістичного і протимінного захисту. Його також оснащено системами нічного бачення, вентиляції та фільтрації повітря, що дає змогу екіпажу виконувати завдання в складних умовах із максимальною увагою до його безпеки.

"Продовжуємо модернізацію техніки Національної гвардії України та заміну застарілих зразків на сучасні, які відповідають вимогам сьогодення, безпеки та ефективності. (…) Працюємо над тим, щоб кожен підрозділ Національної гвардії мав сучасні засоби для виконання завдань і був готовий діяти за будь-яких загроз", – наголосив Півненко.