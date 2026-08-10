На АЗС Київщини впровадять автоматизовані системи оповіщення та облаштують укриття – Ткаченко

Завдання посилення безпеки та захисту автозаправних станцій і комплексів у Київській області обговорили на нараді у очільника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка за участі представників Збройних Сил України, Нацполіції, ДСНС та операторів ринку.

"Наша спільна задача – посилити безпеку перебування працівників та відвідувачів АЗС на Київщині з огляду на виклики, які диктує війна", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За його словами, передусім вирішено впровадити автоматизовані системи оповіщення та протоколи реагування персоналу АЗС на сигнали повітряної тривоги.

"Наступне питання – очищення заправок від покинутих автомобілів, які захаращують маршрути евакуації, перешкоджають доступу до гідрантів та проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цих питань винесемо на наступне засідання Ради оборони Київщини", – наголосив Ткаченко.

Крім того, на черзі питання облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від наявних захисних споруд.