Спецпрокуратура в сфері оборони з початку року повідомила про підозру 488 особам у 384 кримінальних провадженнях – генпрокурор

Спеціалізовані прокуратури в сфері оборони на напрямках, які потенційно мають фінансові та мобілізаційні ризики, з початку року повідомлено про підозру 488 особам у 384 кримінальних провадженнях; 530 обвинувальних актів уже скеровано до суду, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони зосередили роботу напрямах, які потенційно мають фінансові та мобілізаційні ризики: закупівлі для війська, виплати військовослужбовцям, корупція під час мобілізації та незаконне переправлення через кордон. З початку року за цими напрямами 488 особам повідомлено про підозру у 384 кримінальних провадженнях. 530 обвинувальних актів уже скеровано до суду", – йдеться у повідомленні генпрокурора у телеграм-каналі у понеділок.

За словами Кравченка, у сфері закупівель прокуратура встановила 3,9 млрд грн. "Зловживання, завищені ціни, недбалість і розкрадання під час закупівлі обладнання, продуктів, послуг та будівництва захисних споруд для Сил оборони. Державі та громадам уже відшкодовано 554,9 млн грн.", – повідомив Кравченко.

У 59 провадженнях повідомлено про підозру 132 особам. До суду скеровано 86 обвинувальних актів, 29 із них щодо командирів військових частин та керівників установ.

Понад 251,6 млн грн збитків зафіксовано через незаконні виплати та привласнення грошового забезпечення військовослужбовців. Найбільше 174,6 млн грн так званих "бойових", нарахованих тим, хто фактично не виконував бойових завдань. Ще 22,8 млн грн виплачено за підробленими документами, 4,7 млн грн втрачено через службову недбалість.

У 117 провадженнях повідомлено про підозру 173 особам. До суду скеровано 221 обвинувальний акт, 32 щодо командирів та керівників установ.

Кравченко також повідомив, що за схемами незаконного переправлення через державний кордон, організатори каналів, пособники та корумповані посадовці сума задокументованої неправомірної вигоди склала понад 35 млн грн. У 82 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 131 особі. До суду скеровано 148 обвинувальних актів.

Фіктивна непридатність, незаконні відстрочки, сприяння ухиленню від військової служби. "За кожною такою "послугою" не лише хабар, а й прямий удар по мобілізаційній спроможності держави. Задокументовано близько 23 млн грн неправомірної вигоди. Розраховувалися не тільки грошима, передавали автомобілі та паливні талони", – повідомив Кравченко. У 126 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 52 посадовцям. До суду скеровано 75 обвинувальних актів, 13 із них – щодо керівників ТЦК, СП та ВЛК.

"Окремий напрям "Оборонний інтерес". Це повернення через суд незаконно відчужених земель, майна та інших активів оборонного призначення. Цього року прокурори пред’явили 356 позовів на 44,9 млрд грн. Суди вже задовольнили 187 позовів на 36,3 млрд грн. Виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, включно з вартістю повернутих державі землі та майна" – зазначив Кравченко.