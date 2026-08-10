Зеленський обговорив із військовими оборонні потреби та обстановку на передовій

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з вищим військовим керівництвом країни та очільником Міністерства оборони. У нараді прийняли участь головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий, а також Ігор Скибюк та Євгеній Хмара.

"Детально обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну СБС ЗСУ, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами наради.

Також багато уваги було приділено ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, наших обласних центрів та столиці, які перебувають під надзвичайно жорстокими російськими ударами.

"Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які об’єктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти", – наголосив президент.

Крім того, учасники зустрічі обговорювали кадрові пропозиції.

"Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення", – резюмував Зеленський.