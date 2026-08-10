Мінюст: Невдовзі послуга "Шлюб онлайн" отримає нові функції у застосунку "Дія"

Уряд ухвалив розроблену Міністерством юстиції України постанову, якою розширено можливості проєкту "Шлюб онлайн" щодо укладення шлюбу в електронній формі за допомогою мобільного додатку "Дія", повідомляє Міністерство юстиції у понеділок.

"Невдовзі послуга "Шлюб онлайн" отримає нові функції, які зроблять її ще доступнішою і зручнішою для українців. Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця до 2026 року", – йдеться у повідомленні відомства.

За статистикою, послуга "Шлюб онлайн", яка дає’ українцям змогу укладати шлюб дистанційно незалежно від місця їхнього перебування, вже стала одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. "Якщо у 2025 році онлайн було зареєстровано понад 30 тис. шлюбів (18,4% від загальної кількості), то лише за перше півріччя 2026 року таких шлюбів укладено понад 30,4 тис., або 40% від усіх державних реєстрацій шлюбу", – повідомляють у Мінюсті.

За інформацією відомства, зазначена постанова розширить можливості сервісу для громадян. Зокрема, передбачено: розширення кола осіб, які можуть скористатися сервісом "Шлюб онлайн", впровадження механізмів безбар’єрності для осіб із порушеннями слуху або мовлення, запровадження міжнародної доставки свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу поетапно.

Усі нові можливості впроваджуватимуться поетапно до кінця 2026 року. Зокрема міжнародна доставка свідоцтв розпочнеться із сусідніх держав, а згодом буде розширена на країни Європи та Сполучені Штати Америки.

Послуга "Шлюб онлайн" реалізується Міністерством юстиції України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.