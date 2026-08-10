АРМА зупинило інтернет-голосування до Ради громадського контролю через техзбій

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ухвалило рішення припинити рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю (РГК) через технічний збій, який виник під час його проведення.

Згідно з повідомленням на сайті агентства в понеділок, наразі АРМА спільно з технічними фахівцями встановлює причини збою та вживає заходів для забезпечення стабільної роботи системи.

В АРМА пояснили, що для збереження довіри до процесу та забезпечення його прозорості голосування зупинено, а про подальший порядок та дату його проведення відомство повідомить додатково.

Як повідомлялося, рейтингове інтернет-голосування до РГК при АРМА мало відбутися з 10 по 12 серпня 2026 року. Загалом документи для участі у конкурсі подали 30 кандидатів від 17 громадських об’єднань. Оголошення результатів конкурсу було заплановано на 13 серпня, а затвердження нового складу РГК - до 19 серпня 2026 року.