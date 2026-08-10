Російські дрони зруйнували елеватор "Прометею" на Сумщині

Унаслідок атаки російських безпілотників увечері 8 серпня зазнав значних руйнувань елеватор "Лебедин" агрохолдингу "Прометей" у Сумській області, зокрема знищено два зерносклади та сушильну будівлю, повідомила пресслужба компанії.

"Для нашої компанії це болюча і значна фінансова втрата. До повномасштабного вторгнення елеватор "Лебедин" був одним із найбільших, найпотужніших і найприбутковіших підприємств нашого агрохолдингу... Втрата такого об’єкта неминуче матиме серйозний вплив на фінансовий стан усієї компанії", – зазначив власник та голова наглядової ради Рафаель Гороян.

Внаслідок атаки працівники підприємства не постраждали.

Наразі фахівці компанії працюють на місці атаки, ліквідовують її наслідки та оцінюють масштаби завданих збитків.

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, очищення, сушіння та логістики сільгоспкультур. До російської агресії компанія володіла 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях. У 2024 році група ухвалила рішення про закриття трьох із 28 елеваторів та скорочення персоналу.