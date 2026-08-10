На суддів, які розглядають справи детективів НАБУ, чиниться тиск – керівники антикорупційних органів

Уроків з липневих подій минулого року з намаганням обмежити повноваження антикорупційним органам, немає, ті, хто фальсифікував справи щодо детективів, залишаються на посадах, а на суддів у справах детективів чиниться тиск, наголошують керівники антикорупційних органів України.

"Свідок у справі (детектива Магамедрасулова – ІФ-У) виправданий, і за нашою інформацією, на суддів, який виправдовувальний вирок винесли, вчиняється тиск", – розказав на брифінгу в понеділок директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

За словами Кривоноса, сам детектив наразі знайомиться з матеріалами слідства.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко зауважив в свою чергу: "Це, до речі, є свідченням того, що наслідки липневих подій минулого року до сих пір залишаються: величезна кількість детективів під слідством знаходиться, досить необґрунтовано, на нашу думку, і ніхто не вживає ніяких заходів".

За словами керівника САП, особи, причетні до фальсифікацій цих розслідувань щодо детективів, досі залишаються на посадах.

"Жодних наслідків, жодних уроків з цієї події не було зроблено", – наголосив Клименко.

Директор НАБУ додав, що детективи, які знаходяться під слідством, звертаються до суддів.

"Постійно фіксуємо дзвінки з певних департаментів Служби безпеки України і тиск на них", – розповів він, уточнивши, що судді не звертаються до відповідних органів зі скаргами на тиск.

"Це все виглядає так, щоб в будь-який процесуальних спосіб не дати можливості детективам НАБУ себе захистити", – резюмував Кривонос.