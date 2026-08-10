Киянина, який роками займався сталкінгом жінок, оголошено в розшук

Поліція Києва повідомила про підозру 34-річному киянину, який роками займався переслідуванням (сталкінгом) жінок попри те, що вже понад два роки перебуває за кордоном, та оголосила його в розшук.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва в понеділок, наразі слідчі задокументували 11 епізодів втручання у приватне життя потерпілих. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

"З 2017 року чоловік знайомився з жінками у громадських місцях столиці, входив до них у довіру та отримував номери телефонів з метою продовження знайомства. Однак, після того, як спілкування припинялося, він роками не залишав жінок у спокої. Використовуючи незаконно збережені персональні дані, фігурант телефонував із різних номерів, надсилав повідомлення з численних акаунтів у месенджерах, особисто переслідував окремих жінок та всіляко намагався поновити контакт", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, чоловік здійснював несанкціоновані спроби входу до облікових записів онлайн-банкінгу, месенджерів, служб доставки, сервісів таксі та інших електронних ресурсів потерпілих. В окремих випадках він використовував сторонні акаунти для спілкування, надсилав повідомлення з погрозами, оформлював замовлення та доставки на ім’я жертв, демонстрував обізнаність про їхнє місцеперебування та інші відомості приватного характеру.

"Порушник, який з лютого 2024 року перебуває за кордоном, впродовж майже дев’яти років незаконно збирав, накопичував, зберігав та використовував конфіденційну інформацію щонайменше одинадцяти жінок, використовуючи її для їхнього тривалого переслідування та втручання у приватне життя. Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 182 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, у тому числі вчинене повторно", – повідомили в поліції.

Як повідомлялося, в червні поточного року поліція Києва відкрила за заявами жінок про переслідування справу проти місцевого мешканця за ч. 1 ст. 182 КК (порушення недоторканності приватного життя). Історія про сталкінг стала публічною у травні-червні 2026 року після публікацій жінок у соціальній мережі Threads. Жінки стверджують, що чоловік знайомився на вулицях або у транспорті, а, отримавши телефонний номер, надсилав нав’язливі повідомлення та здійснював регулярні дзвінки. За словами потерпілих, зокрема, чоловік записував знайомства на бодікамеру та надсилав їм ці кадри через певний час.