Клименко і секретар Радбезу Молдови обговорили посилення енергетичної стійкості

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Ігор Клименко провів розмову з радником президента Молдови з питань національної безпеки і оборони, секретарем Вищої Ради безпеки Станіславом Секрієру.

"Говорили про посилення стійкості наших країн, передусім в енергетичній та безпековій сферах, а також про подальшу координацію з питань, які становлять спільний інтерес", – написав Клименко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що російські удари по енергетичній та критичній інфраструктурі України несуть загрози не лише для української сторони. Стабільність української енергосистеми безпосередньо пов’язана і з енергетичною безпекою Молдови.

"Україну та Молдову об’єднують не лише спільні виклики, а й спільне європейське майбутнє. Продовжуємо зміцнювати нашу взаємодію", – резюмував він.