Директор НАБУ про нестачу укриттів: Корупція держорганів дорівнює їхній неефективності

Корупційна складова діяльності державних органів України призводить до їхньої неефективності, зокрема під час будівництва укриттів та захисту об’єктів енергетичної інфраструктури, наголошує директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"Тема укриттів. Корупція робить державний апарат неефективним. Відповідно, неефективний державний апарат не може на сто відсотків забезпечувати, наприклад, організувати процес відповідних закупівель і будівництва необхідної мережі укриттів чи будь-яких мереж захисту об’єктів енергетичної інфраструктури", – сказав Кривонос на брифінгу в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо впливу корупційної складової на ситуацію з критичною нестачею укриттів у столиці та інших містах України.

"Корупція дорівнює неефективності", – резюмував Кривонос.