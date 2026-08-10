РФ планує дезінформаційну кампанію, щоб продемонструвати нібито гарне ставлення до полонених, – ЦПД

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони України повідомляє про підготовку в РФ дезінформаційної кампанії, яка стосуватиметься теми військовополонених.

Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, росіяни хочуть продемонструвати, що нібито ставляться до наших полонених краще, ніж Україна до російських. "Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення українських полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися на західну аудиторію. Також РФ планує використовувати повернутих з полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні", – заявив він.

"Пропаганда та брехня залишаються інструментами у війні та дискредитації. Україна неодноразово відкрито демонструвала умови, в яких утримуються російські полонені, якість харчування. Але росіяни продовжать спроби брехати і розмивати реальність", – підсумував Коваленко.