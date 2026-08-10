Директор НАБУ про трансформацію корупції в оборонній сфері: З'являються впливові бенефіціари і знищується конкуренція

Тенденція появи впливових бенефіціарів в оборонних компаніях знищує конкуренцію, корупція в "оборонці" призводить до підриву обороноздатності країни і подолати це явище можна тільки спільною роботою з Міністерством оборони, наголошують керівники антикорупційних органів України.

"Безумовно, корупція (в оборонній сфері – ІФ-У) підриває обороноздатність країни – це безумовний факт… Зараз трансформація корупції відбувається таким: якось раптом у великих компаніях постачальників озброєння можуть з’являтися впливові люди як бенефіціарні власники", – розказав директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос на брифінгу в Києві в понеділок, відповідаючи на заитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо тенденцій корупції в оборонній сфері.

Надалі, за його словами, з’являються величезні контракти на постачання зброї, "але постає питання, яким чином було отримано цей контракт".

"Завдяки такій політиці знищена конкуренція. І це дуже важко розслідувати і доводити, безумовно. Ми витрачаємо багато ресурсу, відстежуємо транзакції фінансові, які дуже часто прив’язані за кордоном, відстежуємо бенефіціарів, їхній вплив, здійснюємо документування відповідних злочинів", – пояснив директор НАБУ.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко додав: "Чи можемо ми побороти корупцію в оборонці силами НАБУ і САП? Ні, не можемо. Тому що величезний бюджет, величезна кількість закупівель, в кожному з них може бути корупційний ризик. Це спільна робота і антикорупційних органів, і самого міністерства (оборони – ІФ-У)".

За словами керівника САП, за останні пів року Міноборони вперше звернулося до НАБУ для розробки аналізу ризиків корупції в оборонній сфері.

Тобто, за словами Клименка, корупційні ризики в оборонній сфері можна зменшити, тільки діючи в симбіозі, коли і профільні відомства зацікавлені в прозорості закупівель.

"Ми лише можемо розслідувати певні кейси і підсвітити, яким чином корупція працює, і вже потім міністерство приймає адміністративні рішення, щоб не допустити подальших кроків в розростанні корупції", – пояснив він.

За словами керівника САП, антикорупційні органи не можуть самостійно подолати цей виклик, бо для цього немає достатньої кількості детективів НАБУ і прокурорів.

"Чи існує там (в оборонній сфері – ІФ-У) корупція? Так, існує. Як її подолати? Це послідовні кроки. Якщо ми бачимо, що на закупівлях ідуть відкати, наприклад, мільйон доларів на закупівлю дронів. Це ж елементарні речі – не може компанія виграти без відкату", – наголосив керівник САП.

У цьому контексті Клименко зазначив: "Що для цього зробити? Для цього потрібно запроваджувати адміністративний ресурс: прозорі конкурси, прозорі закупівлі для того, щоб вигравали компанії, які пропонують якісніший і дешевший товар".